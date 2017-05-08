Утро доброе!

В понедельник в Тарту начинается 14 литературный фестиваль Prima Vista. Расскажем о программе и гостях фестиваля. Все чаще к физиотерапевтам обращаются обеспокоенные родители учеников – дети с малоподвижным образом жизни страдают хроническими болями в спине, начиная со школы. Кто виноват и что делать? Каждый год с наступлением теплых деньков мы слышим о том, что на городские улицы забредают дикие животные. Как правильно себя вести при встрече с лесным гостем?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Елизавета Тустановская. Звукорежиссер – Наталья Гавриленко.