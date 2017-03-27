Утро доброе!
Массовый исход работников министерств. Культура потребления алкоголя в Эстонии. Ковер по случаю 100-летнего юбилея ЭР. Трудности на рынке труда. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Массовый исход работников министерств: более тысячи чиновников совсем скоро могут отправиться на работу в уезды.
- Культура потребления алкоголя в Эстонии: почему она такая, какая есть? Можно ли изменить отношение людей к алкоголю?
- Хотите оставить свой след в истории? Тогда приходите соткать часть исторического ковра по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики.
- Какие трудности испытывают на рынке труда и в университете абитуриенты русских школ и как их преодолеть?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Илья Бань.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!