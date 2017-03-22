Утро доброе!
О пищевых привычках детей. Переход на летнее время. Коллаж как способ избавиться от страхов, напряжения и комплексов. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В этом выпуске:
- Ознакомимся с результатами исследования пищевых привычек детей в странах Прибалтики и узнаем у специалистов, как привить ребенку здоровые привычки питания.
- В ночь с субботы на воскресенье мы переходим на летнее время – все ли хорошо переносят этот переход? Как влияет перевод стрелок на сон? Какую пользу приносит нашему государству переход на летнее и зимнее время?
- Расскажем об искусстве создания коллажей как способе избавиться от страхов, психологического напряжения и комплексов.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Екатерина Зонова.
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