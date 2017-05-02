Утро доброе!
Советы провизора: сезонная аллергия. Поиск талантов: стипендии для школьников. Как отметят столетие Эстонской Республики за ее пределами? По следам первого Кофейного фестиваля в Таллинне. Как выбрать велосипед? "Утро доброе!" c 06:00 до 11:00.
- Сезонная аллергия. Как с ней бороться и можно ли излечиться навсегда? Советами поделится провизор.
- Поиск талантов будущего среди школьников продолжается до 15 мая. Лучших ребят наградят стипендиями. Кто может стать успешным предпринимателем?
- Как отметят столетие Эстонской Республики и председательство нашей страны в совете ЕС за ее пределами?
- Подорожает ли кофе? Пробежимся по следам первого Кофейного фестиваля в Таллинне.
- Как выбрать велосипед?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Дина Прусакова.
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