Утро доброе!
Безопасность: фото на железнодорожных путях. Спасателей-добровольцев – больше, чем профессионалов. Последние изменения в социальной и экономической сферах Эстонии. Включения из Хельсинки, Пярну и Нарвы. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- О безопасности на железной дороге. Вновь звучат призывы не фотографироваться на железнодорожных путях.
- В Эстонии спасателей-добровольцев – больше, чем профессиональных спасателей. Плюсы и минусы такой ситуации.
- Вновь затронем последние изменения в социальной и экономической сферах Эстонии.
- Включения из Хельсинки, Пярну и Нарвы.
Ведущие – Илья Бань и Андрей Созинов.
Список музыки
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