Утро доброе!

- Отметим День театрального кассира, ведь именно кассиры помогают зрителям ориентироваться в насыщенной театральной жизни городов, одновременно обеспечивая материальное благополучие самих театров, узнаем кто же встречает зрителей в Русском театре Эстонии.

- Уже в этот понедельник мы будем знать, кто будет представлять Эстонию на конкурсе Евровидиние, и спросим у наших слушателей, верят ли они в победу нашего исполнителя.

- В прямом эфире у нас будет маленькая, но замечательная гостья, которую вы могли видеть на президентском приёме, Дина Войнова – победительница конкурса учеников-изобретателей.

Ведущие Варвара Сергеева и Дина Прусакова.