Утро доброе!
Здоровье: борьба со стрессом и пиявки. "Голос учеников": где и как школьники могут высказать свое мнение. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- О здоровье. Как сохранить и улучшить здоровье при помощи нетрадиционных методов. Марина Потёмкина расскажет о том, как снимать стресс после напряженного рабочего дня, а врач Олена Андреева – познакомит с таким своеобразным способом лечения, как использование пиявок.
- А ребята из молодежной организации "Голос учеников" расскажут, как и где школьники могут высказать свое мнение по тому или иному вопросу.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Кирилл Крабу.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!