Кто в Эстонии живет за чертой бедности? Всемирный день снега: новые олимпийские чемпионы Эстонии. Шакалы в Эстонии: необычные гости или враги фермеров? Выставка в Музее оккупаций: как Нарва осталась с Эстонией. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

В утренней программе на Радио 4:

- Результаты исследования Департамента статистики. Кто в Эстонии живет за чертой бедности?

- Отметим приближающийся Всемирный день снега. Попытаемся выяснить, долго ли ждать появления в нашей стране новых олимпийских чемпионов.

- Шакалы в Эстонии: необычные гости или враги фермеров? Услышим мнение эксперта.

- Музей оккупаций приглашает на выставку. Начиная с 18 января, в атмосфере пост-советской кухни, можно узнать, как Нарва осталась с Эстонией.

Ведущие – Ирина Сацута и Андрей Созинов.