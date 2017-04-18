Апрель – месяц сердца. Председательство Эстонии в ЕС. Старейшая аптека Европы. Судебный исполнитель vs инкассо-фирмы. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Апрель – месяц сердца. В нашем эфире самые простые советы, как сберечь свое здоровье.

Как повлияет председательство Эстонии в ЕС на нашу повседневную жизнь?

Мы приглашаем вас в старейшую аптеку Европы, находится она на Ратушной площади Таллинна.

В чем отличие судебного исполнителя от инкассо-фирмы? Мнение юриста.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Илья Бань и Дина Прусакова.