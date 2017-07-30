Мода эпохи Довлатова в Таллинне. Чай как палочка выручалочка. Правильное питание и здоровье. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Мода эпохи Довлатова в Таллинне Историк моды Марина Скульская выступит 26 августа с интереснейшей лекцией в рамках "Дней Довлатова". Сколько раз нужно плюнуть в "Ленинградскую тушь" перед тем, как начать красить ресницы? Как сделать начес в стиле "бабетта" без пива? Чем банлон отличается от бобочки, а болонья от бостона? Почему Владимир Высоцкий играл Гамлета в джинсах? Все главные приметы моды 1960-х и 1970-х, где литература, кино, искусство, идеология и новейшие технологии переплетены теснейшим образом, – в новой лекции Марины Скульской "Мода эпохи Довлатова", созданной специально к "V дням Довлатова в Таллине".

Чай как палочка выручалочка О пользе чая, о его силе и мощи рассказывает специалист Вера Рогова.

Правильное питание и здоровье Когда начинать заботиться о своем питании, и правда ли, что лето – самое подходящее для этого время? Рассказывает врач Валерий Богданов.

Ведущая – Екатерина Зонова.