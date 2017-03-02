Утро доброе!
Требования по защите здоровья учащихся. Налоговые изменения 2018 года. Современные рыцари. Месяц финансовой грамотности. "Утро доброе" с 6:00 до 10:00.
- Требования по защите здоровья учащихся устарели. Чем обеспокоены родители школьников?
- Стоит ли перенести выходные дни, совпадающие с государственными праздниками? Комментарии члена Рийгикогу Андрея Новикова.
- Налоговые изменения 2018 года могут привести к снижению статистики по средней зарплате. Комментарии специалиста.
- Рыцари в спорте. Где проходят современные рыцарские бои?
- В Эстонии начался месяц финансовой грамотности. Радио 4 представит серию интервью со специалистами из разных банков на самые злободненвные темы.
Ведущие Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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