Истории о любви и дружбе в стенах Девичьей башни. Штрафы за парковку на частных территориях. Группа КняZz выступит в Таллинне: интервью с Андреем Князевым. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

В Валентинов день узнаем, где и когда можно будет услышать истории о любви и дружбе, которые хранят стены Девичьей башни. Вновь поговорим о последствиях неуплаты штрафов за парковку на частных территориях. Выясним, на чьей стороне будет судья? На этой неделе в Таллинне выступит КняZz – группа, созданная Андреем Князевым, солистом легендарного коллектива "Король и Шут". Вы услышите интервью с музыкантом.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Варвара Сергеева. Звукорежиссер – Хейли Холло.