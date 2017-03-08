Утро доброе!

На сей раз в нашей утреннем эфире поговорим о сладкой жизни и о подарках в Международный женский день. Вы узнаете, как отметят 8 марта в знаменитой Девичьей башне. В нашей студии будут гости из cолнечной Италии. Радиослушательниц ждут поздравления от популярного актера театра и кино Дмитрия Бозина. Встретимся с представительницами движения феминисток, а также порадуем новостями всех тех, кто следит за веяниями моды. Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, а также отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов, Елизавета Тустановская и Хейли Холло.