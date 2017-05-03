О летних городских лагерях. Велло Вахер собирается установить новый рекорд Гиннесса. Последняя поездка старого троллейбуса номер 9: воспоминания водителя и комментарий городских властей. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Приближаются летние каникулы. Поговорим о летних городских лагерях. Какую информацию должен предоставить родитель организатору лагеря?

В эту субботу на Пищевой ярмарке известный эстонский гимнаст Велло Вахер установит новый рекорд Гиннесса, зависнув на зубах в воздухе на 100 секунд. Узнаем о секретах успеха этого уникального человека.

Состоялась последняя поездка старого троллейбуса номер 9. Воспоминания водителя и комментарий городских властей – в живом репортаже из "девятки".

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.