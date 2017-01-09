Советы от IT-специалиста: старое “железо” и удаление пыли. Комментарий психолога: начало новой жизни. Гость программы: Лев Шлосберг. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

- Гость Радио 4 – Лев Шлосберг, депутат законодательного собрания Псковской области.

- Что можно сделать со старым "железом”? Как эффективно удалить компьютерную пыль? Советы от IT-специалиста Станислава Смигунова.

- Жизнь с понедельника! Почему мы часто обещаем начать новую жизнь с понедельника или с 1-го января и почему эти обещания не всегда выполняем? Комментарий психолога Романа Тимофеева.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Илья Бань и Юлия Балий.