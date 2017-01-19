Утро доброе!

В четверг будем нырять из бани в прорубь: узнаем, какие изменения ждут Международный банный марафон, который пройдет 4 февраля в Отепяэ, а также расскажем о традиционном нырянии в холодную воду по случаю Крещения. Также мы посмотрим и на новую концепцию бренда Эстонии и обсудим ее в студии.

Ведущие – Кирилл Крабу и Елизавета Тустановская.