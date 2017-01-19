Утро доброе!
Ныряние в холодную воду по случаю Крещения. Международный банный марафон. Концепция нового бренда Эстонии. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В четверг будем нырять из бани в прорубь: узнаем, какие изменения ждут Международный банный марафон, который пройдет 4 февраля в Отепяэ, а также расскажем о традиционном нырянии в холодную воду по случаю Крещения. Также мы посмотрим и на новую концепцию бренда Эстонии и обсудим ее в студии.
Ведущие – Кирилл Крабу и Елизавета Тустановская.
Список музыки
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