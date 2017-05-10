Утро доброе!
Наряд на выпускной – полезная вещь в будущем. Модная фотография Ольги Макиной. Дом мечты: по следам европейских выставок по оформлению внутреннего пространства. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Как не разориться при выборе наряда на выпускной и как сделать так, чтобы праздничная вещь оказалось полезной и в будущем? Рекомендации даст стилист
- Модная фотография Ольги Макиной. На выставку своих работ по случаю 20-летия своей деятельности приглашает в мае известный фотограф. С 10 по 20 мая в Таллиннской галерее Дизайна и Архитектуры, вход свободный.
- Дом мечты. Возможен ли сказочный интерьер за разумные деньги? Дизайнеры интерьера – по следам европейских выставок по оформлению внутреннего пространства.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Варвара Сергеева.
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