Утро доброе!
Ковер с узорами 107 волостей нашей страны к 100-летию ЭР. О барахолках и современных рынках одежды. Эрих Кригер о выходе его пластинки с "золотыми хитами". StandUp Tallinn. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Принять участие в создании подарка к 100-летию Эстонской Республики может каждый: начато изготовление большого ковра, на котором будут отображены узоры всех 107 волостей нашей страны.
- Чистый четверг – пора убраться в шкафу! Куда деть старую одежду и нужно ли покупать новую? Поговорим о барахолках и современных рынках одежды.
- Легендарный певец и композитор Эрих Кригер расскажет о выходе собственной пластинки с "золотыми хитами".
- Стендап юмор в Таллинне теперь и на русском. Что такое StandUp Tallinn и почему он может стать альтернативой КВН?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Александр Жемжуров.
Список музыки
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