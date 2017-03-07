Обновление системы родительской зарплаты и отпуска по уходу за ребенком. Готовимся к женскому дню: что такое карвинг? Продолжается месяц финансовой грамотности. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

- С будущего года обновляется система родительтской зарплаты и отпуска по уходу за ребёнком. Система станет более гибкой.

- Готовимся к женскому дню: что такое карвинг и как удивить любимую, используя цветы в приготовлении еды?

- Месяц финансовой грамотности продолжается: как малый или потребительский кредит может помочь улучшить качество жизни? Дорогое ли это удовольствие?

Помимо этого: новости из Пярну, Минска, а также о некоторых культурных событиях.

Ведущие Илья Бань и Ирина Сацута.