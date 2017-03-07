Утро доброе!
Обновление системы родительской зарплаты и отпуска по уходу за ребенком. Готовимся к женскому дню: что такое карвинг? Продолжается месяц финансовой грамотности. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.
- С будущего года обновляется система родительтской зарплаты и отпуска по уходу за ребёнком. Система станет более гибкой.
- Готовимся к женскому дню: что такое карвинг и как удивить любимую, используя цветы в приготовлении еды?
- Месяц финансовой грамотности продолжается: как малый или потребительский кредит может помочь улучшить качество жизни? Дорогое ли это удовольствие?
Помимо этого: новости из Пярну, Минска, а также о некоторых культурных событиях.
Ведущие Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!