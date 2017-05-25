Стильно, модно, современно: выбираем наряд для выпускников. В чем причина головных болей? День полотенца. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

Стильно, модно, современно: выбираем наряд для выпускников. Как, даже спустя много лет, на выпускной фотографии выглядеть уместным и оригинальным одновременно?

На первый взгляд жалоб нет и всё же, 9 из 10 человек испытывали муки головной боли. В чем причина и стоит ли терпеть болезненные ощущения?

Отметим День полотенца! Узнаем, откуда к нам пришел этот праздник и выясним, как правильно ухаживать за этими обитателями кухонь и ванных комнат.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Дина Прусакова и Ирина Сацута.