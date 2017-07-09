Советы садовника: какие цветы требуют минимум ухода. Социолог о том, как организовать свою жизнь и успевать больше. О ремонте бытовой техники. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

В воскресенье утром садовник подскажет, какие цветы требуют минимум ухода, но будут радовать нас до глубокой осени; социолог расскажет, как организовать свою жизнь и успевать больше; также узнаем, что делать и куда бежать если сломалась стиральная машина. Подробнее об этом и не только – в воскресенье утром!

Ведущая – Дина Прусакова.