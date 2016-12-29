Поздравление премьер-министра. Праздничный стол Михаила Корба. Виктор Шендерович о студенческих годах. Где встречать Новый год, если не дома.“Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

- Премьер-министр Эстонии поздравит всех слушателей с праздниками.

- Министр Корб расскажет о том, что будет стоять на его праздничном столе.

- Российский писатель Виктор Шендерович вспомнит свои студенческие годы.

- В какой стране лучше встречать Новый год, если не дома?

Ведущие – Илья Бань и Екатерина Зонова.