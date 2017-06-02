Заболеваемость гриппом резко выросла. Отказ от банковских карточек с паролями. Радио 4: летний режим работы. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

Несмотря на то, что официально сезон гриппа уже закончился, в течение минувших недель мая заболеваемость гриппом резко выросла. C чем это связано?

Банки советуют своим клиентам полностью отказаться от устаревших и небезопасных карточек с кодами. Почему не следует волноваться?

Радио 4 переходит на летний режим работы. Какие изменения произойдут в эфире и что нового ожидает наших слушателей?

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Дина Прусакова и Андрей Созинов.