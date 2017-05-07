Отдых, здоровье, художественная жизнь столицы – эти темы будут представлены в нынешнем воскресном выпуске. Кроме того, узнаем о майских настроениях в крупнейшей стране Евросоюза Германии и некоторых событиях в столице России. “Утро доброе!” с 07:00 до 09:00.

В последнее время все большей популярностью пользуются круизные путешествия – приезжают к нам в Эстонию, отправляемся куда-то мы. Об особенностях круизов расскажет представитель одной из крупнейших эстонских турфирм Вероника Горбатенко.

Доктор Адик Левин – врач, хорошо известный не только у нас в стране. Сейчас он все больше и чаще выступает и говорит о правильном здоровом питании. С этой темой пришел и в утреннюю студию.

Выставка о прошлом Балтийского судоремонтного завода и рабочем поселке в Копли открылась в Архитектурном музее в Таллинне. По ней слушателей проведет гид.

Дмитрий Микрюков подготовил материал о недавнем концерте Бориса Гребенщикова.

События, происходящие в Музее им. Рериха в Москве волнуют и нас, живущих в Эстонии. О них узнаем из первых рук, прозвучит интервью с работником музея.

Журналист Немецкой волны и редактор литературного журнала "Берлин. Берега" Григорий Аросев расскажет, как и чем живет Берлин и Германия незадолго до выборов в этой стране.

B календарь, конечно, не забудем: известные люди, памятные события.

Ведущий программы – Александр Лукьянов.