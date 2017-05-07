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Утро доброе!

Cегодня 07.05.2017
Передача: Утро доброе!

Отдых, здоровье, художественная жизнь столицы – эти темы будут представлены в нынешнем воскресном выпуске. Кроме того, узнаем о майских настроениях в крупнейшей стране Евросоюза Германии и некоторых событиях в столице России. “Утро доброе!” с 07:00 до 09:00.

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Ведущий программы – Александр Лукьянов.

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