Утро доброе!
Праздник Ивана Купалы в Музей под открытым небом. Трансперсональный яхтиг как осмысленный способ путешествовать. Врач о восточной и западной медицине. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Музей под открытым небом приглашает отметить праздник Ивана Купалы 6 июля. Что гостей ожидает?
- Трансперсональный яхтиг как осмысленный способ путешествовать. Чем он привлекателен? Опытом поделится опытный путешественник.
- Как быть здоровым, используя знания восточной и западной медицины? Комментирует врач.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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