Как попасть в желаемую школу? Какая новая услуга у Департамента полиции и погранохраны? Какие сюрпризы подготовили организаторы КВН Эстонии в новом сезоне? Ответы на эти вопросы – в программе "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

В утренней программе 9 марта расскажем о том, как попасть в желаемую школу и какую роль играет прописка. Новая услуга от Департамента полиции и погранохраны — консультация миграционного советника. Узнаем все подробности об этой услуге. Начало сезона КВН Эстонии в эту субботу, какие сюрпризы подготовили организаторы.

Ведущие – Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.