Утро доброе!
Заготовки и засолка. О способах влияния на будущее своей мечты. Какая йога в моде? Как понять, своим ли делом занимаешься? "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Заготовки и засолка. Повар французской кухни Дмитрий Бритиковский даст ряд советов по хранению продуктов, заготовки из которых в наше время можно делать круглый год.
- Бойтесь ваших желаний, они сбываются! Продолжим разговор с системным консультантом Михаилом Бородянским о способах влияния на будущее своей мечты.
- Какая йога в моде? Инструктор по йоге Марина Потемкина рассказала, всем ли подходит йога в гамаках и как выбрать свою.
- Как понять, своим ли делом занимаешься? Руководитель кейтеринг-фирмы Екатерина Андреева поделилась своим опытом на примере любимой работы.
Это и не только – в нашей утренней программе выходного дня! Ведущая – Екатерина Зонова.
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