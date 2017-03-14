Утро доброе!
Наркотики по почте. Литературные гостиные. Финансовая грамотность. Неделя моды в Таллинне. “Утро доброе!" c 06:00 до 11:00.
В этом выпуске:
- по данным Департамента полиции и погранохраны, в последнее время все чаще заказывают из-за границы по почте наркотические вещества. Что грозит получателям посылок?
- расскажем о литературных гостиных, посвященных 130-летию Игоря Северянина;
- продолжим разговор и финансовой грамотности и пригласим на Неделю моды в Таллинне, которая откроется уже в эту пятницу.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Андрей Созинов.
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