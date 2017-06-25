Праздник летнего солнцестояния Юханнус. О клубнике – местной и импортной. Советы стоматолога. День моряка. “Утро доброе!” с 07:00 до 10:00.

В утренней программе в воскресенье, 25 июня узнаем, как финны отмечают праздник летнего солнцестояния Юханнус; выясним, любят ли жители нашей страны клубнику и какой ягоде отдают предпочтение: местной или импортной; поинтересуемся у стоматолога, когда и каким образом следует чистить зубы? Конечно, не забудем отметить День моряка!

Ведущая – Дина Прусакова.