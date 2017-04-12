Утро доброе!
Советы специалиста по гигиене питания. Всемирный день авиации и космонавтики. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В нашей утренней программе:
- Как оценивает наше поведение на кухне специалист по гигиене питания? Что мы делаем неправильно, как часто нужно размораживать холодильник и почему курицу нельзя мыть перед готовкой?
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Глава Космического бюро Эстонии расскажет о сотрудничестве нашей страны с Европейским космическим агентством, а также услышим интервью с Самантой Кристофоретти – третьей женщиной-астронавтом Европейского космического агентства.
Ведущие – Варвара Сергеева и Елизавета Тустановская.
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