Жизнь без интернета. Фестиваль документального кино DocPoint. Наблюдение за звездным небом. Детский музей и театр. “Утро доброе!” с 6:00 до 11:00.

Во вторник в нашей утренней программе выясним, почему многие не задумываются о своей безопасности, блуждая по просторам всемирной паутины, и узнаем, насколько тяжела жизнь без интернета. Поведаем о празднике любителей документального кино, фестивале DocPoint. Пригласим понаблюдать за звездным небом, а также вы узнаете, что объединяет детский музей и театр.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики в нашей утренней программе. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов, Ольга Линник. Звукорежиссер – Наталья Гавриленко.