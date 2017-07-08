Фонтаны в Таллинне. Как справиться с паническими атаками. Советы флеболога. Свежие газеты и погода в выходные. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

В субботу утром прогуляемся по улочкам Таллинна и посмотрим, где работают фонтаны; психолог расскажет, как справиться с паническими атаками, а флеболог посоветует, как правильно выбрать корректирующее бельё и колготки, причем его советы пригодятся и мужчинам! Также пролистаем свежие газеты и узнаем у синоптиков, какая погода нас ждёт в выходные.

Ведущая – Дина Прусакова.