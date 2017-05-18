Утро доброе!
Инфолистки на русском языке у всех безрецептурных лекарств. Собаки и дети в продуктовых тележках – разрешено ли это? Студентка Эстонской художественной академии о выставке ювелирных украшений. Поступление в ВУЗ: ID-карта и Mobiil-ID. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- В Эстонии все 388 безрецептурных лекарств снабдили информацией на русском языке, у кого можно получить такой инфолисток и коснутся ли эти изменения рецептурных лекарств? Провизор Südameapteek Марианна Джаниашвилли.
- Собаки и дети в продуктовых тележках – разрешено ли это? Поговорим о поведении покупателей в супермаркетах. С какими проблемами сталкивается служба безопасности и удается ли их решить мирно?
- Сегодня открывается выставка ювелирных украшений Эстонской академии художеств. Студентка Эстонской художественной академии Любовь Кедрина расскажет подробнее о выставке и ее экспонатах.
- Поступать в высшие учебные заведения в этом году возможно только при наличии ID-карты или Mobiil-ID. О технической безопасности и нюансах поступления расскажут представители целевого учреждения HITSA.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.
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