Обновленный список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. Будущее Академии МВД. Трудоустройство молодежи. Постскриптум к китайскому Новому году. “Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

С начала этого года вступил в силу обновленный список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. Уменьшатся ли очереди к врачам?

Вновь в центре внимания – Академия МВД. Каким видят ее будущее наши эксперты?

Уже в этом году предприятия, на которых несовершеннолетние будут работать предстоящим летом, получат от государства пособия. С какого возраста следует начинать приучать детей к труду?

Постскриптум к китайскому Новому году. Чем вызван повышенный интерес к культуре Поднебесной?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики в нашей утренней программе. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Елизавета Тустановская. Звукорежиссер – Дмитрий Микрюков.