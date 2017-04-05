Утро доброе!
В Таллиннском аэропорту появился сканер тела. День без мобильного телефона за рулем. Чему можно научиться у детей? “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- В Таллиннском аэропорту появился сканер тела. Чем сканер отличается от металлодетектора и как его использование отразится на работе аэропорта?
- Общегосударственный День без мобильного телефона за рулем. В прямом эфире представители полиции расскажут о мерах в отношении интернет-зависимых автомобилистов
- Чему можно научиться у детей? Гибкости, оптимизму и умению радоваться новым знаниям. Советами с родителями и учителями поделится преподаватель Павел Алонов.
Просыпайтесь вместе с нами!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.
Список музыки
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