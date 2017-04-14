Утро доброе!
Страстная пятница. Пасха на Таллиннском ипподроме. Данила Кузнецов о спортивном будущем нашей молодежи. Секреты и уроки стиля от специалиста по аксессуарам из Финляндии. “Утро доброе!” с 07:00 до 10:00.
- Страстная пятница. Рассказывает отец Олег Попюк, священник греко-католической церкви.
- Пасха на Таллиннском ипподроме. Скачки, увлекательные занятия и сюрпризы для детей, а также мастерская по раскрашиванию пасхальных яиц. Подробнее – в нашем утреннем эфире.
- Новая метла метет по-новому? Спортсмен и президент Эстонской федерации по Street Workout Данила Кузнецов возглавил недавно Ласнамяэский молодежный центр. Побеседуем с ним о будущем центра, о том, как добиться успеха всего в 22 года и какое спортивное будущее есть у нашей молодежи?
- Секреты и уроки стиля от специалиста по аксессуарам из Финляндии. Алла Лавин расскажет о том, как использовать простые вещи в гардеробе, чтобы выглядеть свежо и модно. О том, как пристрастилась к коллекционированию и о себе.
Все это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущая – Екатерина Зонова.
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