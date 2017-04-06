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Утро доброе!

Cегодня 06.04.2017
Передача: Утро доброе!

Ночь сердец в ЗАГСЕ. Всемирный день настольного тенниса. Дмитрий Демьянов об эстонской кухне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

  • Ночь сердец пройдет в Таллиннском ЗАГСЕ в пятницу, 7 апреля. С 17 до 23 часов. ЗАГС приглашает всех желающих узнать побольше о том, как оформить важное семейное событие и документы. Что делать, если ваша вторая половина, допустим, родом из другой страны?
  • Всемирный день настольного тенниса – еще очень молодой праздник. Впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всем мире. В Эстонии тоже есть своя Федерация настольного тенниса, ее член правления Андрес Лофитски рассказал о том, какие вызовы стоят перед федерацией.
  • Почему про эстонскую кухню никто ничего не знает? Как мог бы выглядеть "эстонский завтрак" или "эстонский фаст-фуд"? На эти и другие вопросы попробует ответить Дмитрий Демьянов – управляющий ресторана "Глория", который неоднократно признавался одним из лучших ресторанов Эстонии и добился международного признания.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Будить вас будут Екатерина Зонова, Елизавета Тустановская и Хейли Холло.

Список музыки
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