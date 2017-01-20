Утро доброе!
Пародонтоз: причины возникновения и профилактика. Престижный кулинарный конкурс Bocuse d'Or. Новый Музей рыцарских орденов в Таллинне. Русский театр: премьера спектакля “Преступление и наказание”. “Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Что вызывает пародонтоз? Как бороться с этой напастью? Советы врача-стоматолога.
- Бресская курица с раками и "татротто" с консоме из боровиков. Эстонская сборная во главе с Дмитрием Роозом собирается на престижный кулинарный конкурс Bocuse d'Or.
- Русский театр представит публике новую премьеру – спектакль "Преступление и наказание", а в Таллинне откроется новый Музей рыцарских орденов.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Юлия Балий и Илья Бань.
Список музыки
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