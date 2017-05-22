Утро доброе!
О страховании автомобиля. Спортивный лагерь для диабетиков. Строительные работы в таллиннском аэропорту. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- О некоторых возможностях дорожного страхования автомобилисты или не знают или не помнят. Расскажем подробнее о нетипичных случаях, когда страховка поможет сэкономить.
- В начале июля в Варемурру состоится спортивный лагерь для диабетиков. Кто и каким образом может зарегистрироваться и принять участие в этом мероприятии, расскажет приглашенный гость в прямом эфире.
- Активный период отпусков у жителей Эстонии уже начался, а в таллиннском аэропорту вовсю идет масштабное строительство. Не помешает ли это пассажирам и как долго продлятся строительные работы? Узнаем у директора аэропорта.
Ведущие – Варвара Сергеева и Дина Прусакова.
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