Утро доброе!
100 эстонцев отправятся жить в Нарву. О чем расскажет ваш почерк? Что значит "правильно бегать"? "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики 100 эстонцев отправятся жить в Нарву. Что думает об этой инициативе министр образования и науки Майлис Репс?
- День ручного письма отмечается 23 января. О чем говорит неразборчивый почерк? Можно ли научиться красиво писать в любом возрасте? На эти и другие вопросы ответит учитель русского языка и литературы Елена Тедер.
- Что значит "правильно бегать" и как этому научиться? Чем бег полезен? Об этом расскажут в международной Школе правильного бега "I love running".
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Елизавета Тустановская.
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