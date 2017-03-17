Утро доброе!

На сей раз в нашем утреннем эфире поговорим о том, какие опасности могут таить современные устройства. Например, наушники. Правда ли, что прослушивание громкой музыки может заставить вас сменить ультрамодные наушники на слуховой аппарат? Любимую многими Казанскую церковь, пережившую несколько столетий, начинают приводить в порядок. Как проходят восстановительные работы? Встретимся с юной певицей, которая успела покорить российскую сцену и выступить дуэтом с известными исполнителями современной эстрады.

Ведущие – Андрей Созинов и Варвара Сергеева. Звукорежиссер – Наталья Поводова.