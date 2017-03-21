Утро доброе!
Всемирный день воды. Милостыня на улице: мошенники и нуждающиеся. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- На этой неделе в Таллиннском техническом университете пройдет дискуссия, посвященная Всемирному дню воды. C одним из участников мы встретимся в нашей утренней программе и поговорим о качестве живительной влаги.
- На наших улицах нередко можно встретить тех, кто просит милостыню. Много ли среди них тех, кто действительно нуждается в помощи? Есть ли среди них мошенники? Узнаем у приглашенного эксперта.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Андрей Созинов.
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