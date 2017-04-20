Утро доброе!
Безопасность на рабочем месте. О спасателях-добровольцах. День китайского языка. День открытых дверей в Парламенте. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Новая кампания Трудовой инспекции напоминает о требованиях безопасности на рабочем месте. Кому следует знать свои права и кто порой забывает о своих обязанностях?
- Спасательный департамент планирует увеличить количество добровольцев в своих рядах. Какими навыками надо обладать, чтобы стать добровольным спасателем?
- 20 апреля отмечается День китайского языка. Популярны ли курсы китайского языка у нас в стране и что может стать стимулом для его изучения?
- День открытых дверей в Парламенте. Узнаем расписание рабочего дня политиков и заглянем в любимый зал председателя Рийгикогу.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Дина Прусакова.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!