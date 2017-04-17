Утро доброе!
Заработок в социальных сетях. Условия труда для несовершеннолетних станут более гибкими. Молодежная оздоровительная кампания Pop-up? “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Как зарабатывать в социальных сетях и так ли это просто, как кажется со стороны?
- Условия труда для несовершеннолетних станут более гибкими. Начиная с какого возраста с ребенком можно заключать трудовой договор?
- В Таллинне начинается молодежная оздоровительная кампания. Что ждет участников кампании Pop-up?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Ирина Сацута.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!