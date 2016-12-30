Безопасность в новогоднюю ночь: свечи и фейерверки. Итоги 2016 года: культурные события. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

В последнее будничное утро этого года поговорим о безопасности в новогоднюю ночь, а именно – как стоит обращаться со свечами и фейерверками, чтобы все остались здоровыми. Кроме того, подведем итоги культурных событий в уходящем 2016 году.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавете Тустановская и Ольга Линник.