Утро доброе!
Сбор металлолома: что и где можно будет сдавать? Аллергия: особенности и профилактика. Отмена оценок в тартуских школах. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Начинается традиционная кампания по сбору металлолома. Что и где можно будет сдавать?
- Пришла весна, а вместе с ней – аллергия. Фармацевт расскажет о том, как отличить простуду от аллергии и что должно быть в аптечке на такой случай.
- Школы Тарту отменяют оценивание для учеников начальных классов по физкультуре, трудам и искусству. Что думают ученики и учителя русских школ Таллинна на эту тему?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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