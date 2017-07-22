О ближайших фестивалях и концертах. День рождения парка Кадриорг. Дни роз в Ботаническом саду. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Лето пестрит фестивалями и концертами, расскажем о ближайших: например, на острове Хийумаа. Поздравим парк Кадриорг с днем рождения и узнаем, какую программу подготовили в честь праздника; пригласим всех на Дни роз в таллинский Ботанический сад. И это лишь малая часть планов на утро субботы, все подробности – в эфире!

Ведущая – Дина Прусакова.