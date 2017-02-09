Как избежать конфликтов с подростком? Изменения в Законе о защите данных. Насколько эффективны народные методы медицины? "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

Эстонский детский фонд организует встречи для родителей детей с синдромом дефицита внимания. Как избежать конфликтов с подростком? Поговорим о деятельности Инспекции по защите личных данных. Что изменится в Законе о защите данных со следующего года? Грипп не сдает позиции. Чеснок против вируса. Насколько эффективны народные методы?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Ирина Сацута. За пультом звукорежиссера – Дмитрий Микрюков.