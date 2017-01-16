Утро доброе!
Автомобиль зимой: перемена температур, сильный мороз, сосульки, оформление страховки. Разрыв и прогрев водопроводных труб зимой. Каток, коньки, хоккей и фигурное катание. Опасности в киберпространстве в 2017 году. Эстония – в проекте Europe for Citizens. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Насколько сильно влияет перемена температур зимой на состояние автомобиля, о чем нужно помнить в сильный мороз автовладельцам? Как реагировать, если на крышу автомобиля упала сосулька? Как правильно оформить страховку?
- Разрыв водопроводных труб зимой – как этого избежать? Если трубы замерзли, то как правильно их отогреть?
- Все о коньках, катках и о том, как готовят лёд для любителей хоккея и фигурного катания.
- Какие основные опасности будут поджидать нас в киберпространстве в 2017 году?
- Участие Эстонии в проекте Europe for Citizens.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Кирилл Крабу.
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