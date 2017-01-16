Утро доброе!

В утренней программе на Радио 4:

- Насколько сильно влияет перемена температур зимой на состояние автомобиля, о чем нужно помнить в сильный мороз автовладельцам? Как реагировать, если на крышу автомобиля упала сосулька? Как правильно оформить страховку?

- Разрыв водопроводных труб зимой – как этого избежать? Если трубы замерзли, то как правильно их отогреть?

- Все о коньках, катках и о том, как готовят лёд для любителей хоккея и фигурного катания.

- Какие основные опасности будут поджидать нас в киберпространстве в 2017 году?

- Участие Эстонии в проекте Europe for Citizens.

Ведущие – Елизавета Тустановская и Кирилл Крабу.