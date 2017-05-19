Санкт-Петербургский Государственный Университет: условия приема. Открытие обновленного Балтийского рынка. Нудисты и натуристы среди нас. Ночь музеев. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

Санкт-Петербургский Государственный Университет приглашает эстонских абитуриентов "грызть" гранит науки в его стенах. Узнаем, каковы условия приема в старейшем ВУЗе России.

В пятницу состоится открытие обновленного Балтийского рынка. Как изменился рынок после капитального ремонта и чем порадует таллиннцев и гостей столицы?

Лето не за горами. Нудисты и натуристы среди нас. Что требуют нагие и свободные для поддержания здорового духа и максимального сближения с природой?

В Ночь музеев можно открыть для себя много интересного. Подскажем, где найти всю информацию и как лучше сориентироваться в этом многообразии.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Дина Прусакова и Ирина Сацута.